“pink life magazine” il fashion free press vola da napoli a milano

“Chi siamo? La prima free press, patinata, dedicata al lifestyle e realizzata dalle donne… per le donne” dichiara Linda Suarez, Editore e Direttore Responsabile di Pink Life Magazine. Nata a Napoli nel 2012, negli anni la rivista Pink Life Magazine è diventata punto di riferimento per i lifestyle lovers che trovano, tra le sue pagine, approfondimenti di attualità, servizi dedicati a moda e accessori, segnalazioni degli eventi più cool del momento, dalle manifestazioni culturali alle mostre d’arte fino ai concerti; il tutto raccontato con l’inconfondibile tocco trendy e glamour che da sempre la caratterizza. Con una redazione composta al 90% da donne, Pink Life Magazine è una free press patinata – bimestrale - con una foliazione di circa 100 pagine a numero, in un formato 25,0 x 30,0 cm (in pollici: 8,27″ x 11,69″). Così ampi e diversificati i contenuti che le permettono di avere un target di lettrici molto trasversale e che racchiude un’ampia fascia d’età (20/60 anni) “Abbiamo voluto portare a Milano un prodotto nuovo, non ancora presente in Città, ma che siamo certi avrà un grandissimo successo - racconta Giulia Asprino, Direttore Editoriale - Abbiamo scelto di investire molto nella veste grafica, nella qualità dei contenuti e della resa finale: dalla decisione di mettere in copertina i protagonisti delle interviste, alla scelta di affidarci ad un team di professionisti eccellenti (redattori, fotografi, ecc) e utilizzare carta di altissima qualità per un magazine elegante e raffinato.” Punta di diamante proprio la sezione dedicata alle interviste: una la lente d’ingrandimento sulle figure di punta del momento: personaggi italiani e internazionali, imprenditori, artisti, politici e sportivi. Uomini e donne che hanno una storia da raccontare, che ce l’hanno fatta nella vita, che hanno avuto il coraggio di credere nel loro talento e hanno avuto successo nel Mondo. Pink Life Magazine è intrattenimento ma è anche informazione. Un “luogo ideale” dove distrarsi dalla vita quotidiana, ma anche dove trovare spunti interessanti o consigli utili. Pink Life Magazine è dedicata ad una lettrice attenta e consapevole, fashion addicted, attenta ai dettagli, amante del bello, curiosa e costantemente proiettata al nuovo. Inoltre, il sito internet pinklifemagazine.com permette ai lettori, non solo di sfogliare la rivista anche on line, ma di essere costantemente aggiornati grazie ad una redazione web che ogni giorno realizza contenuti che vanno ad integrare e completare la rivista in versione cartacea. La distribuzione, gratuita, a Milano, partirà gradualmente dal 16 dicembre. Il primo numero, stampato in 15.000 copie, si potrà trovare in location accuratamente selezionate: boutique, showroom di arredamento&design, concessionarie di auto di lusso, circoli e club privati, relais, centri benessere e spa, residenze d’epoca e country house, biblioteche, ristoranti, ecc.

