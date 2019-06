Addio a Pina Cipriani, l'artista fondatrice del Sancarluccio

La fondatrice del teatro Sancarluccio, Pina Cipriani è morta oggi. La cantante e attrice, napoletana d'adozione è stata un pezzo importantissimo della cultura napoletana. Insieme al marito Franco Niro ha fondato lo storico teatro partenopeo che ha ospitato nomi di altissimo livello tra cui Massimo Troisi. Nata a Casal di Principe, ha trascorso a Napoli gran parte del suo tempo dedicando alla scena culturale cittadina l'intera esistenza. A dare l'annuncio della sua morte è stato proprio il sindaco di Casal di Principe, Renato Natale, con un accorato post su Facebook.

Il post del sindaco Natale

“È deceduta oggi Pina Cipriani, una vera eccellenza delle nostre terre: cantante e attrice appassionata, fondatrice insieme al compianto marito Franco Nico, del teatro napoletano Sancarluccio, che ha ospitato straordinari attori, come Massimo Troisi. Pina è stata una protagonista importante del mondo dello spettacolo e della cultura napoletana, una casalese vera, che non ha mai dimenticato le proprie origini , a lei va la nostra riconoscenza, per aver dato lustro alla nostra Città. Alla famiglia le nostre condoglianze”.