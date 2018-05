Piero Pelù canta e suona con i ragazzi di Forcella

E' stata eseguita oggi a Piazza Forcella la canzone scritta e registrata in soli 5 giorni, sotto la guida di Piero Pelù, da 6 ragazzi provenienti dall'area penale e 5 dall'Istituto tecnico Galiani di via Don Bosco. Il progetto, realizzato con il Comune di Napoli, punta al reinserimento sociale di ragazzi difficili, che hanno sbagliato in passato che oggi vogliono un'occasione di riscatto.

La canzone è stata suonata e cantata dai ragazzi con il frontman dei Litfiba nella Libreria "Annalisa Durante" di Forcella e ha coinvolto in una grande festa tutto il quartiere. Oltre al noto cantante, l'esibizione è avvenuta davanti agli occhi del sindaco di Napoli Luigi de Magistris e dell'assessore ai Giovani, Alessandra Clemente