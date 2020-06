Percorsi formativi gratuiti di rap, cinema e selfie

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Dal 22 giugno, grazie alla Fondazione Banco Napoli assistenza all'infanzia, al Parco San Laise ovvero nella ex Base Nato Di Bagnoli prenderanno il via una serie di iniziative del tutto gratuite, volte all'assistenza e al supporto di bambini ed adolescenti. Finanziati dall'assessorato alle politiche sociali della Regione Campania nella persona della dott.ssa Lucia Fortin i progetti ideati e attuati dalla Fondazione Banco Napoli, grazie alla presidente dott.ssa Patrizia Stasi comprendono numerose attività ludiche, educative e di socializzazione. Tra queste segnaliamo i percorsi formativi ed esperienziali di RAP, CINEMA e SELFIE, destinati agli adolescenti che desiderano approfondire le proprie competenze in tali discipline o semplicemente avvicinarsi ad esse. per info e contatti visita il sito:www.fbnai.it oppure consulta la pagina fb: fondazione banco di Napoli per l'assistenza all'infanzia