Sapete perché si dice “Pezzente sagliuto”?

Perchè si dice “Pezzente sagliuto”? A spiegarcelo è il libro "Come se penza a NNapule. 2500 modi di dire napoletani", commentati da Raffaele Bracale e a cura di Amedeo Colella.

Letteralmente significa “povero rimpannucciato”. Così viene appellato chi, notoriamente povero ed indigente, sia improvvisamente ed inopinatamente assurto ad uno status emergente. Di tali poveri che abbiano asceso di colpo la scala sociale, è bene diffidare, in quanto poco raccomandabili.

“Pezzente” significa medicante, straccione, persona che vive in condizioni di grande miseria: “Jì vestuto come a ‘nu pezzente” (andare vestito come un pezzente); “Paré nù pezzente” (sembrare un pezzente), “Fà o pezzente” (persona meschina eccessivamente attaccata al denaro). Si tratta di una voce di origine meridionale, pervenuta anche nell’italiano, ed etimologicamente è il participio passato del verbo napoletano “pezzire” (chiedere l’elemosina).