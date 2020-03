Sapete perché si dice “Pare Ciccibbacco ‘ncopp ‘a votta”?

Perchè si dice “Pare Ciccibbacco ‘ncopp ‘a votta”? A spiegarcelo è il libro “Come se penza a NNapule. 2500 modi di dire napoletani", commentati da Raffaele Bracale e a cura di Amedeo Colella.

Letteralmente significa “Ciccibbacco sulla botte”. Ironico, colorito riferimento a chi non si lascia turbare da niente e nessuno e persegue il suo fine indifferente a tutto ciò che gli accada intorno. Con l’espressione si prende a modello una tipica figura presiepale: il mitico guidatore (cui la tradizione popolare assegnò l’intraducibile nome di Ciccibbacco) di un carro trainato da una pariglia di buoi, carro usato per il trasporto di botti di vino, sulle cui botti trionfalmente assiso il panciuto conducente con esasperata lentezza (i buoi non sono trottatori ed il peso delle botti piene si fa sentire e rallenta il cammino..) ed incurante sia dell’evento natalizio che della folla dei pastori, folla che incolonnata si reca alla santa grotta, tira innanzi per ila sua via deciso a portare a termine la lucrosa consegna delle botti alle rivendite sue clienti.