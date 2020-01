Sapete perchè si dice “Ll’ommo ‘ncopp 'a salèra”?

Perchè si dice “Ll’ommo ‘ncopp 'a salèra”? A spiegarcelo è il libro “Come se penza a NNapule. 2500 modi di dire napoletani", commentati da Raffaele Bracale e a cura di Amedeo Colella.

Letteralmente “l’uomo sulla saliera”. L’espressione fa riferimento a quella statuina un tempo posta come impugnatura alla sommità dei coperchi delle saliere di terracotta, statuina che riproduceva le sembianze di un tal Tom Pouce (nome d’arte di Charles S.Stratton, nanetto inglese che si esibiva nel circo dell’impresario Barnum Phineas Taylor). Tale pagliaccio inglese, venuto a Napoli sul finire del 1860, per essere molto piccolo e ridicolo, fu preso a modello dagli artigiani napoletani che lo raffigurarono a tutto tondo come maniglia del coperchio delle stoviglie in terracotta di uso quotidiano. Per traslato, l’espressione viene riferita, con tono di scherno, verso tutti quegli omettimi che si danno le arie di esseri prestanti fisicamente e moralmente, laddove sono invece l’esatto opposto.