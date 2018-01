Per la prima volta una napoletana vince il più vasto concorso internazionale di manga

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Lo scorso 21 Dicembre sono stati resi noti i risultati dell’ottava edizione del Silent Manga Audition e il primo premio, il Gran Prix Award, va per la prima volta ad una Italiana, anzi, va per la prima volta ad una artista Europea. Si chiama Elena Vitagliano, e’ di Napoli e lavora nel campo dell’arte e del fumetto. Il suo manga, “The cruelest rule” (La regola più’ crudele), sul fair play nello sport come nella vita, può’ essere letto qui. http://smacmag.net/v/sma8/the-cruelest-rule-by-elena-vitagliano/?_ga=2.40502754.1329918443.1515574600-766945891.1494674632 Il Silent Manga Audition, organizzato dalla Coamix Corp, e' un concorso internazionale che mira a scoprire e a coltivare talenti nell’ambito del manga in tutto il modo ed e’ al momento, l’evento più’ vasto nel suo genere con opere partecipanti provenienti da tutto il mondo. Giudici onorari dello Sma sono nientepopodimeno che Tetsuo Hara (Ken il guerriero, Riusei il temerario, etc..), Tsukasa Hojo (Occhi di gatto, City Hunter, etc…) e Ryuji Tsugihara (A tutto gas, Restore Garage 251”, etc…) . Elena Vitagliano inizierà’ a collaborare con la casa editrice Coamix per progettare un manga one shot da poter poi, eventualmente, trasformare in una serie, e ambienterà’ la sua storia in Italia. Forse, grazie al Silent Manga Audition un’altra porta si apre per gli artisti Europei ed Italiani che vorrebbero lavorare in Giappone. Sito web: www.elenavitagliano.com Pagina Facebook:elena Vitagliano Artist

