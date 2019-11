Paul McCartney in concerto a Napoli il 10 giugno: arriva l'annuncio ufficiale

Paul McCartney ha appena annunciato i suoi concerti per il 2020, quando porterà di nuovo on the road il suo tour FRESHEN UP.

In Italia saranno solamente due le date per poterlo ammirare dal vivo: Napoli il prossimo 10 giugno in Piazza Plebiscito e tre giorni dopo a Lucca.

“Bentornato Paul“ il primo commento del Sindaco di Napoli Luigi de Magistris che con il promoter dell’evento Mimmo D’Alessandro terrà una conferenza stampa il 27 novembre a Napoli.

In un teaser realizzato proprio dall'entourage dell'ex Beatles l'annuncio della data del concerto partenopeo.