Pasquetta alla Reggia di Caserta: "Massima allerta per la sicurezza"

"Non ha senso tenere chiusa la Reggia il giorno del Lunedì in Albis. Rispetto a venticinque anni fa la realtà è diversa, le cose sono cambiate, e anche le coscienze. Il questore di Caserta, Antonio Borrelli, condivide la scelta del manager Felicori di aprire il parco della Reggia di Caserta nel giorno di Pasquetta.

Le misure di controllo, si legge su Il Mattino, ssaranno ovviamente rafforzate ma concentrate nell’area esterna del monumento. All’interno, trattandosi di vigilanza, i dipendenti della Reggia dovranno effettuare i controlli.

Ai varchi, considerato anche il livello di allerta per la minaccia terrorismo, saranno utilizzati i metal detector in dotazione alla polizia. Gli zaini saranno controllati a campione. "L’allerta è massima, ma sotto il profilo della sicurezza non sono preoccupato. E poi rispetto a venticinque anni fa si pagherà anche il biglietto di ingresso (12 euro, ndr)".

Non mancherano pattuglie della polizia stradale per regolare il flusso di auto in arrivo