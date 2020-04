Pasqua con Scabec@Home: Bennato, Sepe e Capossela alla Maratona Campania Insieme

Gli appuntamenti di Scabec, la società della Regione Campania per i beni culturali, per questi giorni di festa sui suoi canali social e web: oggi venerdì 10 aprile giorno di Passione, alle 19 andrà in onda il documentario realizzato in collaborazione con UNISOB dal titolo "I percorsi della Croce", un viaggio tra tradizione, storia e religione con interviste al filosofo Massimo Cacciari, all'antropologo Marino Niola, lo storico dell'arte e curatore scientifico del film Pierluigi Leone de Castris e il Cardinale Gianfranco Ravasi. Ad accompagnare e completare il documentario seguirà la proposta di campania>artecard con il primo itinerario virtuale sui Crocifissi più antichi di Napoli.

E' dedicato alla figura di uno dei drammaturghi più amati del Novecento il programma "Sabato con Viviani" - sabato 11 alle ore 19 seconda puntata - a cura di Giulio Baffi con la collaborazione di Pasquale Scialò e Antonia Lezza nell'ambito del progetto "Cantieri Viviani" prodotto dalla Regione Campania con Le Nuvole. In questa puntata video inediti con Nino Taranto, il "Circo Equestre Sgueglia", gli archivi dello Stabile napoletano ed Ernesto Lama "scugnizzo".

Per la Pasquetta la tradizionale caccia alle uova si trasforma in una caccia d'arte virtuale: campania>artecard lancia “A caccia d’arte”, la caccia al tesoro virtuale realizzata in collaborazione con il Complesso Monumentale di Sant'Anna dei Lombardi, ITguides Grande Napoli, Vivere Napoli ParteNeapolis Cooperativa Sociale Treasurehunter. In palio per i vincitori: due pass 365, l'abbonamento annuale ai musei di Campania Artecard per visitare due volte in un anno ciascun luogo della cultura incluso nel network, due ingressi omaggio per Sant'Anna dei Lombardi - Complesso monumentale, due audioguide interattive ITguides per la citta' di Napoli da scaricare sul proprio cellulare.



Scabec partecipa inoltre nella giornata di Lunedì in Albis alla Maratona di solidarietà CAMPANIA INSIEME, finalizzata alla raccolta fondi per l'emergenza Coronavirus Covid 19, sulla pagina facebook della REGIONE CAMPANIA con una serie di appuntamenti a partire dalle ore 15: "Giovani contro. Conflitti tra generazioni nel Novecento" lezione della storica Simona Colarizi dal Lezioni di Storia Festival 2020, i ragazzi delle bande di Canta, suona e cammina si esibiscono tutti insieme sul web, Vesuvius 79 dC con il MAV di Ercolano il racconto dell'eruzione tra suggestioni ed effetti, la grande musica alla Reggia di Caserta con un estratto di brani dalla rassegna 2019 "Un'estate da Re" e in serata showcase con Eugenio Bennato, Vinicio Capossela e Daniele Sepe.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

www.facebook.com/scabecspa

https://www.instagram.com/scabecspa/