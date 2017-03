Parla l'hairstylist napoletano di Gabbani: «Emancipato e pignolo»

«Gabbani? Un ragazzo davvero simpatico ma pignolo per la cura delle sue basette». Così Vezio Laghi, hairstylist di professione da circa trent’anni, racconta un po’ del carattere di Francesco Gabbani, il vincitore del Festival di Sanremo 2017. Laghi ha fatto parte del gruppo di acconciatori della kermesse e in particolare si è occupato della cura dell’immagine del cantante di “Occidentali’s Karma”. Della sua canzone e della sua carriera si sa tutto, ma la curiosità sul cantautore toscano non si placano. A svelare qualche retroscena e qualche aneddoto è l’hairstylist che gli è stato vicino dietro le quinte dell’edizione 2017 del Festival della canzone italiana.

«Gabbani è un ragazzo simpatico, molto emancipato e molto aperto. Cura molto l’immagine, è molto pignolo su questo. Perché? Pignolo, perché bada molto ai piccoli particolari. Ad esempio a me nello specifico, ha richiesto una attenzione particolare sulle basette». Ma Laghi, che svolge la sua attività a Volla in via Sanzio, nella sua lunga carriera non si è occupato solo di Gabbani. «Mi sono occupato anche di Michele Zarrillo. Ho avuto l’occasione di conoscere Gigi D’Alessio, Marco Masini e Sergio Sylvestre: un ragazzo molto alla mano, simpaticissimo. La mia impressione è che alcuni di loro davanti alle telecamere appaiono in un modo ma poi dietro, nei camerini danno una impressione diversa. Ancor più positiva intendo. Mi ha colpito ad esempio la semplicità di Fiorella Mannoia».