Paolo Emilio Imbriani, colui che trasformò via Toledo in via Roma

Il suo monumento, scolpito dall'artista partenopeo Tito Angelini nel 1877, è in piazza Mazzini dal 1910: Paolo Emilio Imbriani, giurista, politico, poeta e patriota nacque a Napoli discendente da una famiglia originaria dell’avellinese, ma visse a lungo a San Martino Valle Caudina. Nel corso della sua vita aderì agli ideali liberali e patriottici della carboneria, condivisi con il padre, che aveva partecipato ai moti del 1820-1821 contro il governo borbonico, e con lui fu condannato all'esilio. Trascorse l’infanzia a Firenze: rimpatriato nel 1831, conobbe Francesco De Sanctis; iniziò i suoi studi giuridici e strinse una forte amicizia con l'avvocato e patriota calabrese Giuseppe Poerio, del quale pochi anni dopo sposò la figlia, Carlotta, dalla quale ebbe sei figli.

Oltre ad alcuni incarichi ministeriali – durante i quali promosse riforme nel campo del sistema scolastico e delle istituzioni culturali - insegnò Filosofia del Diritto e Diritto Costituzionale. Sottoposto a vigilanza di polizia nel 1848 per aver agito con intenti rivoluzionari, entrò in clandestinità e si rifugiò sulla nave francese "Vauban" che lo portò a Nizza, dove lo raggiunse la famiglia: per questo gli furono confiscati tutti i beni e fu condannato a morte in contumacia.

Viene ricordato, in particolare, per una contestata decisione che prese negli anni in cui fu sindaco di Napoli, tra il 1870 e il 1872, quando cambiò il nome della centrale Via Toledo in Via Roma. Molte le critiche al provvedimento, anche a livello popolare, tanto che Imbriani arrivò a far sorvegliare le nuove targhe da guardie municipali temendo che i napoletani le infrangessero a colpi di sassi. Non rasserenò gli animi neanche l’aggiunta della dicitura "già Via Toledo": il primo cittadino continuò a ritrovarsi contro i comitati cittadini e la satira. Lasciò l’incarico all’indomani delle tragedie che colpirono la sua famiglia (la morte della figlia Giulia e, lo stesso, quella del figlio Giorgio). Morì a Napoli, il 3 febbraio 1877.