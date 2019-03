"Viva da Morire": Paola Turci alla Feltrinelli di piazza dei Martiri

Firmacopie e incontro con i suoi fan napoletani, ieri, per Paola Turci alla Feltrinelli di piazza dei Martiri.

La cantante ha parlato di “Viva da morire”, il suo ultimo album, il quindicesimo, uscito il 15 marzo. Dieci i brani, ognuno con il suo personale arrangiamento, per un progetto costruito insieme al produttore Luca Chiaravalli.

L’ultimo Ostacolo, Le Olimpiadi Tutti I Giorni (Fest. Shade) , Viva Da Morire, Prima Di Saltare, L’arte Di Ricominciare, Non Ho Mai, Molto Di Più, La Vita Copiata In Bella, Io L’amore No, Piccola, le canzoni contenute. La title track dell'album, "Viva da Morire" appunto, è scritta da Luca Chiaravalli insieme con il rapper Pula+ (all'anagrafe Andrea Pula) e Roofio.

Raggiante e sorridente, l’artista romana non si sottrae all’abbraccio dei fan, per la maggior parte donne, di ogni età, conquistate da un disco che rappresenta un inno alla gioia di vivere, nonostante tutto.



