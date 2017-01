Il panorama di San Martino sarà anche per i non vedenti: ecco "Follow the Shape” di Paolo Puddu

Mostrare il panorama di Napoli, riuscire a "trasmetterlo" a persone che non possono utilizzare gli occhi per godere della sua bellezza. È quanto promette di fare “Follow the Shape”, l'opera di Paolo Puddu che si è aggiudicata la quinta edizione del concorso “Un’opera per il castello”, a cura di Angela Tecce con Claudia Borrelli.

Il tema del concorso era appunto “Uno sguardo altrove-Relazioni e Incontri”. "Follow the Shape" è stata presentata al Museo del Novecento: è un corrimano in metallo che – lungo tutta la Piazza d’Armi – riporta in braille, per i non vedenti, tutta la bellezza di uno dei punti più panoramici e rappresentativi di Napoli.

La ringhiera di Puddu permetterà di rimandare alla mente lo spettacolo che è davanti, grazie a frasi in braille tratte dal libro di Giuseppe De Lorenzo “La terra e l’uomo”.