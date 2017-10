Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Polo Museale della Campania | Palazzo Reale di Napoli Biblioteca Nazionale di Napoli "Vittorio Emanuele III" Domenica 8 ottobre 2017 Domenica di carta e Giornata Nazionale delle famiglie al Museo Palazzo Reale segreto Dall’Appartamento di Etichetta alla scoperta delle antiche stanze private nella Biblioteca Nazionale Si propone per la prima volta al pubblico un percorso di visita alla riscoperta di Palazzo Reale come era vissuto dai re, attraverso le stanze di udienza e di rappresentanza e percorrendo gli ambienti privati che oggi ospitano la prestigiosa Biblioteca Nazionale. Dalle sale ufficiali dell'Appartamento di Etichetta, secondo un itinerario inedito, i visitatori potranno accedere agli antichi appartamenti privati attraverso il vestibolo neoclassico, seguendo lo stesso percorso che da Ferdinando II in poi, tutti i re hanno utilizzato. Dal piano nobile, fiancheggiando il Giardino Pensile, si è condotti al secondo piano nelle stanze con decorazioni pompeiane della Regina Maria Teresa, nella Sala Palatina con i suoi preziosi arredi e fino all'attuale Fondo Aosta che oltre alla biblioteca della duchessa d'Aosta Elena d'Orléans, comprende in due sale – la seconda delle quali è lo studio di Ferdinando II - la raccolta africana di fotografie, cimeli e animali tassidermizzati. Ridiscesi al piano nobile, attraverso il Salone da ballo circondato da quattro antisale con volte affrescate, si giunge allo Scalone delle feste, voluto da Carolina Murat, a conclusione dell'itinerario. Visite guidate gratuite, con biglietto del museo; accesso in Biblioteca Nazionale gratuito. ore 10.00 | 11.30 Appuntamento allo Scalone d'Onore Prenotazione obbligatoria Tempo di visita: circa 90 minuti Info&prenotazioni Palazzo Reale di Napoli/Servizio Educativo tel. 081.5808252 mail: pm-cam.edu.palazzorealena@beniculturali.it