Palazzo Reale di Napoli, le sale di rappresentanza aprono ai visitatori

Sono terminati i lavori delle Sale di rappresentanza di Palazzo Reale che saranno finalmente aperte ai visitatori.

Le sale, che introducono alla Sala del Trono, accoglieranno la pittura del Seicento, un sedile di trono con baldacchino del Settecento arrivato dal Palazzo Reale di Palermo, e un quadro di Giuseppe Bonito che raffigura l'arrivo di Ambasciatori turchi.

Intanto in questi giorni è possibile visitare la mostra fotografica "The Young Pope" di Gianni Fiorito nella maestosa sala Ambulacro di Palazzo Reale. Trentotto grandi foto che raccontano la genesi narrativa del regista Paolo Sorrentino sul set della serie tv seguita in tutto il mondo.