Palazzo Pandola, set prediletto dei registi

Era un tempo ala di Palazzo Pignatelli di Monteleone, quello in cui ha abitato a lungo la famiglia del pittore francese Edgar Degas, nel punto in cui si incrociano Piazza del Gesù e Calata Trinità Maggiore, ma è poi diventato un palazzo autonomo, più precisamente Palazzo Pandola, l’edificio dalla facciata rossa scelto più volte come set cinematografico di celebri film come Matrimonio all’Italiana, L’oro di Napoli e Pacco, doppio pacco e contropaccotto. Esempio di architettura tardobarocca, fu comprato agli inizi del XIX secolo da Gaetano Pandola, imparentato con i Pignatelli.

Gaetano Pandola sposò una irlandese molto amica di una baronessa, la madre di Carlo Poerio, patriota (in quel periodo si nascose proprio nel palazzo grazie all'amicizia tra le due donne) e poi vicepresidente della Camera dei Deputati del neonato Regno d’Italia. II portale immette in un cortile dove è presente una scala aperta settecentesca con decorazioni pittoriche. L’edificio ospitò molte riunioni dei patrioti irredentisti tra cui anche Guglielmo Oberdan – come ricordato da una targa sul palazzo - che diresse anche il giornale patriottico “Pro patria”. Ideatore di un attentato nei confronti dell'imperatore austriaco Francesco Giuseppe, fu scoperto, catturato e decapitato.

Vittorio De Sica lo scelse per girarvi alcune scene del suo capolavoro “Matrimonio all’Italiana”: in alcuni frame del film si vedono Sophia Loren e Marcello Mastroianni affacciati al balcone con una splendida vista sulla piazza, sull’obelisco dell’Immacolata, la Chiesa del Gesù Nuovo e il Monastero di Santa Chiara. Le battute finali del film recitate dall'interprete di Filomena Marturano si svolgono proprio davanti alla facciata.

Palazzo Pandola compare anche nell’episodio “I giocatori” del film L’oro di Napoli, sempre di Vittorio De Sica: qui il Conte Prospero (Vittorio De Sica), incallito giocatore ormai ridotto in povertà, sfida ripetutamente a carte il figlio del portiere, il piccolo Gennarino. Nel palazzo sono state girate anche alcune scene della miniserie televisiva Giuseppe Moscati - che è sepolto proprio nella Chiesa del Gesù Nuovo, di fronte a Palazzo Pandola - adibendo un piano dell'edificio come abitazione di Moscati.