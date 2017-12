Ozpetek: "Nelle viscere di Napoli si mischiano magia e morte"

Dal 28 dicembre torna al cinema con il thriller psicologico "Napoli velata", interpretato da Giovanna Mezzogiorno, Peppe Barra e Alessandro Borghi. Intanto il regista italo-turco Ferzan Ozpetek si sofferma, in una lunga intervista rilasciata al magazine di Trenitalia "La Freccia", sul rapporto con Napoli. "Napoli non si vede ma si sente, questo ho imparato", ha spiegato Ozpetek.



"Si tratta di una città che ha tre stratificazioni: tutti possono vedere le bellezze superficiali ma per comprenderla a pieno bisogna entrare nelle viscere dove si mescolano morte e magia. La città ha una luce diversa rispetto a qualunque altra città italiana. C'è una grande malinconia che intensifica i colori, già mi manca molto", ha detto Ozpetek.