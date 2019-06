Oscar alla carriera a Lina Wertmuller, de Magistris:"Ha raccontato il sud in maniera autentica"

"Complimenti alla cittadina onoraria di Napoli Lina Wertmuller per l’Oscar alla carriera, riconoscimento meritatissimo per la sua straordinaria bravura di regista, per la sua capacità di raccontare, in maniera unica e originale,soprattutto il sud più autentico e profondo". E' il tweet del Sindaco Luigi de Magistris per la regista italiana, insignita della cittadinanza onoraria di Napoli nel 2015.

L'annuncio della Academy of Motion Picture Arts & Sciences ha colto di sorpresa Lina Wertmuller, che è stata la prima donna candidata all'Oscar come regista per Pasqualino Settebellezze. Indissolubile il sodalizio artistico con Giancarlo Giannini.

I quattro premiati il 27 ottobre, oltre alla regista 90enne saranno: David Lynch, Wes Studi e Geena Davis.