Oscar 2017, un soggiorno a Sorrento tra i premi di consolazione

Se tutti i candidati agli Oscar 2017 sperano certamente di conquistare la tanto agognata statuetta, ci sarà chi - nella notte tra il 26 e il 27 febbraio - lascerà il Dolby Theatre di Los Angeles senza aver realizzato il sogno. Ma per loro è prevista una gift bag, una sorta di premio di consolazione.

La società di marketing Distinctive Assets, per l’89esima edizione dei premi Oscar, offrirà infatti due weekend alla spa Golden Door di San Diego (8.850 dollari), un soggiorno di tre notti al ranch californiano Lost Coast (40.000 dollari), tre notti al Grand Hotel Excelsior Vittoria a Sorrento (5.000 dollari), tre giorni al Grand Hotel Tremezzo sul Lago di Como (800 dollari a notte).

E non finisce qui, Previsti anche un braccialetto in oro e diamanti 14 carati (595 dollari), un attrezzo per contrastare la cellulite (99 dollari) e 10 sedute di fitness con il personal trainer delle star Alexis Seletzky.