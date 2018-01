Sequestrate oltre 300 opere falsificate di noti artisti: rivendute come originali

In relazione alle notizie di stampa relative agli esiti delle attività di perquisizione e sequestro eseguite dai Carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale lo scorso 16 gennaio nei confronti di tredici persone sottoposte ad indagini e di numerosi, ignari acquirenti di opere d'arte contraffatte, il Procuratore della Repubblica Giovanni Melillo comunica:

"Sono state sottoposte a sequestro 305 opere attribuite a numerosi artisti (Schifano, Donzelli, Bresciano, Irolli, Carelli, De Corsi, Bocchetti, Fattori, Rotella, Arman, Tafuri, Galanti, Guttuso, Vassetti, Santoro, Volpe, Crippa, Emblema, Licata, Accardi, Turcato, Grassi) e 114 certificati di autentica relativi agli stessi dipenti. Sono stati anche sequestrati 22 reperti archeologici. Le opere e i reperti in sequestro formeranno oggetto di ulteriori verifiche, finalizzate all'accertamento dei reati per i quali questo Ufficio procede ad indagini preliminari tese all'individuazione degli intermediari nella commercializzazione delle opere contraffatte. Lo stato delle acquisizioni probatorie, al momento, non consente di formulare ipotesi di attribuzione di responsabilità penali".