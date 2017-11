Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, in merito alle segnalazioni e ai quesiti pervenuti in merito alle Olimpiadi digitali dei Diritti Umani di giorno 07 dicembre 2017,esplicita il regolamento della manifestazione: 1) la competizione si svilupperà attraverso la piattaforma Kahoot e la piattaforma Google Hangout; pertanto ogni scuola partecipante dovrà disporre di due computer, una telecamera e un collegamento alla rete internet per connettersi alla scuola polo da cui verranno inoltrate le domande; 2) I quesiti saranno articolati in lingua inglese dall’ass. RF Kennedy Italia, caricati sulla piattaforma Kahoot e successivamente somministrati alle squadre partecipanti; ogni squadra riceverà il codice PIN da inserire nella piattaforma Kahoot; le domande solo nel caso in cui il collegamento fosse discontinuo verranno inviate al referente della scuole partecipante via email; 3) le squadre dovranno essere formate da sei studenti, scelti tra gli allievi dell’ultimo triennio (istituti scolastici di secondo grado); 4) gli argomenti trattati saranno: la storia dei diritti umani; l’ONU e i suoi organismi; la Dichiarazione universale dei Diritti Umani; 5) in sede d’iscrizione verrà fornita una dispensa su cui lavorare; 6) l’iscrizione è gratuita e dovrà pervenire entro il 20/11/2017 agli indirizzi di posta elettronica: coordinamentodirittiumani@gmail.com; pagliai@rfkhumanrights.org; 7) ogni istituto potrà contraddistinguersi indossando una maglietta in tema con i Diritti Umani e che costituirà la divisa della scuola; 8) l’ orario d’inizio della manifestazione è previsto per le 09.00; in base al numero d’iscrizioni le scuole verranno divise in gruppi il primo classificato di ogni gruppo andrà in finale; 9) al termine della competizione tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione; per le prime tre scuole classificate l’attestato ne recherà la posizione. Maggiori informazioni sono presenti sul sito web: https://sites.google.com/view/olimpiadidigitalideidirittiuma/home prof. Romano Pesavento presidente Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani