Sapete perché si dice “‘O purpo s’ha dda cocere cu ll’acqua soja”

Perchè si dice “‘O purpo s’ha dda cocere cu ll’acqua soja”? A spiegarcelo è il libro “Come se penza a NNapule. 2500 modi di dire napoletani", commentati da Raffaele Bracale e a cura di Amedeo Colella.

Letteralmente: il polpo va fatto cuocere con la sola acqua di cui è pieno, senza aggiunta d’altri liquidi che non siano i condimenti. La locuzione si usa quando si voglia commentare l’inutilità di ammonimenti, consigli, avvertimenti, avvisi o moniti, che non vengono accolti perché il loro destinatario è di dura cervice e non intende collaborare a recepirli, ed allora verranno da lui accolti solo quando e se il soggetto si sarà autoconvinto della opportunità di accoglierli.