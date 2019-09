Elena Ferrante, arriva in libreria l'attesissimo nuovo romanzo

È in dirittura d'arrivo il nuovo romanzo di Elena Ferrante, la famosa “autrice misteriosa” della saga de “L'amica geniale”. L'appuntamento in libreria è fissato per il prossimo 7 novembre.

Ad annunciare il libro, dal titolo ancora top secret ed anch'esso ambientato a Napoli, è la casa editrice E/O, che ne ha anticipato alla stampa anche un piccolo frammento.

Eccone l'anteprima: