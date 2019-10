Arriva il nuovo romanzo di Elena Ferrante: "La vita bugiarda degli adulti"

Si intitola "La vita bugiarda degli adulti" il nuovo romanzo della scrittrice (o scrittore?) napoletana Elena Ferrante. La vera identità della romanziera di successo che si cela dietro il nome dell'autrice de 'L'amica geniale', 'L'amore molesto', 'La frantumaglia', 'Storia del nuovo cognome' è infatti ancora un mistero. "La vita bugiarda degli adulti" arriva a cinque anni da "Storia di bambina perduta", l'ultimo titolo della Ferrante.

Il nuovo romanzo sarà nelle librerie da venerdì 7 novembre, ma è già prenotabile online. Lo annuncia la casa editrice E/O.

L'anteprima

Due anni prima di andarsene di casa mio padre disse a mia madre che ero molto brutta. La frase fu pronunciata sottovoce, nell'appartamento che, appena sposati, i miei genitori avevano acquistato al Rione Alto, in cima a San Giacomo dei Capri. Tutto - gli spazi di Napoli, la luce blu di un febbraio gelido, quelle parole - è rimasto fermo. Io invece sono scivolata via e continuo a scivolare anche adesso, dentro queste righe che vogliono darmi una storia mentre in effetti non sono niente, niente di mio, niente che sia davvero cominciato o sia davvero arrivato a compimento: solo un garbuglio che nessuno, nemmeno chi in questo momento sta scrivendo, sa se contiene il filo giusto di un racconto o è soltanto un dolore arruffato, senza redenzione...“