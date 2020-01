Kathryn Weir è la nuova direttrice del museo Madre

È Kathryn Weir la nuova direttrice del museo Madre di Napoli. L'esperta è stata presentata questa mattina alla presenza del governatore Vincenzo De Luca e della presidente della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee Laura Valente nella sala giunta della Regione.

Le parole della Valente

“Kathryn Weir è stata nominata all'unanimità da una commissione indipendente e libera, di cui ha fatto parte anche il direttore uscente Viliani, che ha accompagnato con grande professionalità questo traghettamento nella terza vita del Madre. Con Weir il Madre sarà sempre più nel mondo”.

Le dichiarazione della direttrice Weir

“Sono molto contenta di essere a Napoli, una città per me unica non solo in Italia ma in Europa, e in particolare al museo Madre, che in questo ultimo periodo ha cambiato passo, con una nuova visione progettuale che per me corrisponde alla realtà dell'arte di oggi. Nel 2015/2016 ho creato la piattaforma Cosmopolis, una rete di relazioni ma anche una metodologia; sono sicura che questa esperienza potrà essere trasportata anche a Napoli, ma prenderà altre forme e affronterà questioni differenti.

Mettere in rete gli artisti di Napoli ma soprattutto metterli in dialogo con il contesto internazionale è molto importante. Napoli è una città unica che ha una storia importantissima di arte visiva e di tutte le altre arti, questa storia va portata sicuramente a livello internazionale attraverso la proposta di artisti contemporanei. La prima cosa sulla quale devo lavorare è la conoscenza e la relazione con questa città, andare a incontrare, ascoltare e capire quali sono le dinamiche che esistono oggi qui. ho già lavorato con degli artisti napoletani ma voglio approfondire questa mia conoscenza della scena e di tutti gli attori, non solo di Napoli ma anche di tutta la regione”.

La soddisfazione di De Luca

“Ringrazio la nuova direttrice Weir, la scelta che ha fatto è in primo luogo una scelta di passione, di amore per la città e di curiosità intellettuale per la vita e l'esperienza del museo Madre. Voglio ringraziare il cda del Madre e la Presidente Valente, perché credo abbia fatto un lavoro eccezionale in questo anno e mezzo, innanzitutto operando su un rapporto serio tra produzione, organizzazione e gestione; i dati economici di gestione sono davvero importanti. Si apre oggi una nuova pagina, siamo assolutamente convinti che anche il respiro internazionale che darà la nuova direttrice sarà importante, aggiungendosi ai prestigiosi riconoscimenti già ricevuti dal museo. Napoli è una città mondo, la sua cultura, storia e creatività sono un grande stimolo per chi vuole promuovere cultura, scambi culturali e guardare alla cultura come parte della crescita umana delle nostre comunità. Con questo cda e con la nuova direttrice il Madre sarà sicuramente sempre di più un punto di riferimento per la cultura”.