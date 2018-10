Nunzio Sulprizio, il Santo "della normalità" morto e sepolto a Napoli

Domenica 14 ottobre è stato canonizzato Nunzio Sulprizio, l'operaio che morì a soli 19 anni a Napoli il 5 maggio del 1836.

Nato a Pescosansonesco in Abruzzo, San Nunzio Sulprizio rimase orfano di entrambi i genitori e fu allevato dalla nonna materna.

La sua è una storia di grande sofferenza e devozione alla Madonna. Spossato dal duro lavoro, si ammalò ben presto di carie ossea. Nel 1834, a 17 anni, si traserì a Napoli dove viveva uno zio, militare di stanza al Maschio Angioino, che lo fece curare da un colonnello medico. Le cure, tuttavia, non riuscirono ad evitargli atroci sofferenze, anche a causa dell'amputazione di un piede.

Il 5 maggio 1836 morì a soli 19 anni proprio nel capoluogo campano. I suoi resti sono custoditi a Piazza Dante, presso la Chiesa di San Domenico Soriano.

San Nunzio Sulprizio viene considerato il protettore degli operai e dei giovani. Il processo di canonizzazione è stato seguito da don Antonio Salvatore Paone, postulatore delle cause dei santi per l'arcidiocesi di Napoli e parroco di San Domenico Soriano.

Soltanto dopo la conclusione della causa di canonizzazione, l'8 giugno 2018 Papa Francesco ha riconosciuto valido un miracolo avvenuto per intercessione di Nunzio Sulprizio e ha aperto, in questo modo, la strada per la canonizzazione.

Proprio presso la chiesa nel cuore di Napoli nella quale è custodito il suo corpo, accorrono in pellegrinaggio numerosi fedeli da tutta Italia e anche dall'estero.

Dal 5 maggio 2017, per richiesta del parroco don Antonio Salvatore Paone e dell'arcivescovo di Napoli il Cardinale Crescenzio Sepe, Papa Francesco ha concesso l'indulgenza plenaria ai fedeli che il giorno 5 di ogni mese faranno visita alla chiesa parrocchiale di San Domenico Soriano, parteciperanno alla Santa Messa e si fermeranno a pregare davanti all'urna contenente il corpo di Nunzio.