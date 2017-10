Sabato 4 novembre "Notte bianca della Sfogliatella" nel museo di Pietrarsa

Sarà un tripudio di sfogliatelle, un'occasione non solo per assaggiare questo tipico dolce partenopeo ma anche per visitare il Museo ferroviario di Pietrarsa. Parliamo della "Notte bianca della sfogliatella", organizzata dall'APN (Associazione pasticcieri napoletani), in collaborazione con Fondazione FS Italiane e in programma sabato 4 novembre, dalle ore 19.00, nel Museo di Pietrarsa (Traversa Pietrarsa, tra San Giovanni a Teduccio e Portici).

Durante l'evento sarà possibile osservare i professionisti del gusto maneggiare la sfoglia e raccontare le varie fasi della preparazione. Obiettivo dell'Associazione pasticcieri napoletani è incrementare la distribuzione dei prodotti dolciari della tradizione napoletana e campana e valorizzare il territorio in cui sono realizzati. Il prezzo del biglietto (valido sia per la visita al Museo che per l'evento della Notte bianca della sfogliatella) è di 4 euro.