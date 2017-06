Secondigliano, migliaia di persone in piazza per la notte bianca (VIDEO)

Si può definire un successo la terza edizione di "Secondigliano Block Party", la notte bianca del quartiere organizzata da Larsec con il patrocinio della VII municipalità. Per il clou della tre giorni, sul palco montato in piazza Luigi Di Nocera, nel centro storico di Secondigliano, si sono alternati artisti come i Mr. Hyde, Nadia Rinaldi, Ida Rendano, Ivan Granatino e il comico Alessandro Bolide. Migliaia di persone hanno approfittato del tempo nuovamente sereno per fare un po' di shopping serale, e la strada (diventata area pedonale) si è riempita di bancarelle con dolci, cibo da asporto, giochi, animazione. Domenica ancora altri eventi in programma (qui la locandina della manifestazione)