Laboratori musicali, guarattelle e teatro: tanti appuntamenti on line per bambini dal 16 al 22 marzo

Da diversi giorni ormai, sulla pagina facebook istituzionale dell'Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, è partito il progetto #NONFERMIAMOLACULTURA: live e contributi video di cantanti, musicisti, attori, disegnatori, direttori di musei, professori universitari si alternano a farci compagnia dal primo pomeriggio fino a sera tarda.

"La comunità artistica e culturale - si legge sulla pagina - si unisce qui e ci offre i suoi contenuti in maniera alternativa, l'unica possibile per ora".

Dal 16 marzo, il palinsesto si arricchisce con una programmazione specifica per i bambini che, forse anche più degli adulti, stanno soffrendo questo difficile momento. E allora ogni mattina, alle 11.30, è stato programmato uno spazio anche per loro: laboratori di musica, guarattelle, spettacoli teatrali da zero anni in su.

Ecco il programma di questa settimana (16 - 22 marzo):

In streaming dalla pagina fb:

Lunedì 16 marzo 2020

- 11.30

Laboratorio musicale per bambini (0-3 anni) con la maestra Luciana Mazzone

MaMeMiMoMusica

presenta ai bambini due tipi di sequenze musicali (uno incentrato sul ritmo e l'altro incentrato sulla melodia).

Il gioco ritmico aumenta l’apprendimento percettivo e cognitivo richiesto, mentre la melodia promuove la verbalizzazione.

Approfittiamo allora di una lezione di musica per offrire ai bambini stimoli diversi volti a promuovere apprendimenti sani.

martedì 17 marzo 2020

- ore 11.30

PULCINELLA IN DIRETTA

Per chi senta la mancanza delle guarattelle, e abbia voglia di rivedere il Cacciuttiello, Teresina e gli altri burattini, c’è Pulcinella in videochiamata!

Pulcinella risponde alle domande dei piccoli via WhatsApp.

Prenota la tua videochiamata con Pulcinella inviando un messaggio whatsapp al numero 3387926216.

Sarai richiamato il giorno dell’appuntamento, per fare una chiacchieratina con Pulcinella.

Diretta on-line:

Gli appuntamenti telefonici con Pulcinella saranno trasmessi in diretta (live streaming) sulla pagina dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli e su quella di Casa Guarattelle.

mercoledì 18 marzo 2020

- 11.30

Laboratorio musicale per bambini (0-3 anni) con la maestra Luciana Mazzone

Mia mamma è Maria Callas

I bambini si danno delle arie” è il frutto delle numerose sperimentazioni didattiche musicali di Luciana Mazzone con bambini molto piccoli.

È un progetto che cerca di coniugare didattica musicale ed educazione all’ascolto in modo nuovo. I bambini, sensibili e intelligenti, sono in grado di amare la musica ‘colta’ fin da piccolissimi se sappiamo come offrirgliela.

giovedì 19 marzo 2020

- ore 11.30

PULCINELLA IN DIRETTA

venerdì 20 marzo 2020

- ore 11.30

Teatro in musica per bambini

"Pinocchio Jazz"

Uno spettacolo di Giovanna Facciolo da Collodi

con Monica Costigliola, Alessandro Esposito, Adele Amato de Serpis, Cristina Messere, Antonella Migliore

Musiche dal vivo di

Annibale Guarino (sax), Gianfranco Campagnoli (tromba), Gaetano Diodato (contrabbasso), Gianluca Mirra (percussioni)

Una produzione I Teatrini in collaborazione con Pomigliano Jazz Festival

(età consigliata 3 – 10 anni)

sabato 21 marzo 2020

-ore 11.30

Live ‘Nati per la musica’

ABBRACCIAMOCI CON LA MUSICA

In questo momento difficile, in cui tutto è sospeso, possiamo incontrarci solo sul web e abbracciarvi con la nostra MUSICA nell'attesa di poterlo fare nuovamente dal vivo!

Saranno con noi i musicisti Margaret Ianuario, Marzouk Mejri, Daniele Barone.

Nati per la Musica (NpM) è un programma nazionale promosso dall’Associazione Culturale Pediatri in collaborazione con il Centro per la Salute del Bambino ed è patrocinato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

(Età consigliata 0-6 anni)

domenica 22 marzo 2020

-ore 11.30

Live ‘Nati per la musica’

ABBRACCIAMOCI CON LA MUSICA

