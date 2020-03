Franco Ricciardi live e tanti altri eventi su facebook: il programma del 19 marzo

Prosegue la rassegna di eventi in streaming #nonfermiamolacultura sulla pagina facebook dell'Assessorato alla Cultura e al Turismo di Napoli (clicca qui).

Anche oggi, 19 marzo, sono tantissimi gli appuntamenti in programma: si parte alle 11.30 con le 'Guarattelle in diretta' per i bambini e si chiude alle 21 con un live del grande Franco Ricciardi. In mezzo tante risate, musica, teatro, arte, approfondimenti di attualità.

In locandina, il programma completo della giornata:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.