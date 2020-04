nonfermiamolacultura, un mese di eventi web: il programma del 9 aprile

Compie un mese, domani 9 aprile, #NONFERMIAMOLACULTURA: la programmazione di eventi su facebook che l'Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli ha messo in campo in questo periodo di emergenza in cui è fondamentale per la salute di tutti restare a casa e seguire le disposizioni goverantive.

Queste 4 settimane di rassegna on line hanno visto 270 artisti coinvolti con 150 ore di Performance, 10 mila mi piace, 18 mila nuovi followers e 1.250.000 visualizzazioni.

Ed ecco il programma di giovedi 9 aprile 2020

ore 10.30

Evento speciale: Luca e Alba Trapanese

leggono per noi la storia di 'Alba e il gatto Giorgio' dal libro 'Vi stupiremo con difetti speciali'

ore 11.00

Le stazioni dell’arte spiegate ai bambini: Dante 2

(Alfano, De Maria)

A cura di Sarah Galmuzzi

ore 11.30

"Eduardo e i burattini.

Regia Francesco Saponaro.

Burattini Selvaggia Filippini, Bruno Leone, Irene Vecchia.

Voci Angela Pagano, Luca De Filippo,

Gianfelice Imparato, Tony Laudadio

con gli alunni della scuola Ristori di Napoli."

ore 15.00

Lello Savonardo, professore di comunicazione e culture giovanili - lezione sui linguaggi della creatività

ore 16.00

Amedeo Colella - Comme se magna a Ppasca. Storie, aneddoti e paraustielli di gastronomia pasquale a Napoli

ore 17.00

Gennaro Schiano, assegnista di ricerca UNINA - Informare e narrare: il disastro nella prima età moderna

ore 18.00

Contributo video dei Booda, finalisti di X Factor 2019

ore 18.30

Contributo video degli Osanna

ore 19.00

Andrea Sannino live

ore 19.30

Lino Cannavacciuolo live

ore 20.00

G.B. Pergolesi STABAT MATER

''O quam tristis et afflicta''

Luca Lupoli tenore

Olga De Maio soprano

ore 20.30

Lo Cunto de li Cunti nella città di Napoli durante la terribile pandemia dell’a.d. 2020, a cura di Mariano Bauduin e The Beggars' Theatre

27. ""Sapia Liccarda - trattenemiento quarto de la iornata terza"", racconta Fortuna