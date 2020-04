nonfermiamolacultura, speciale appuntameno in streaming con l'attore Francesco Di Leva

Prosegue #nonfermiamolacultura, rassegna di eventi in streaming, per grandi e piccini, dalla pagina facebook dell'Assessorato alla Cultura e al Turismo di Napoli.

Intrattenimento per bambini, fumetti e tanta musica, a farci compagnia in questi in cui è fondamentale per la salute di tutti restare a casa e rispettare le disposizioni governative

La giornata di oggi si è aperta con l'appuntamento musicale dedicato ai più piccini.

Nel pomeriggio ancora tanti i contenuti in programma, tra cui l'appuntamento col fumetto live: per gli appassionati, si tratta di una vera chicca in esclusiva, "Buio per i Bastardi di Pizzofalcone".

Alle 20 nuova 'puntata' de Lo Cunto de li Cunti e a chiudere il palinsesto giornaliero sarà poi l'appuntamento live con l'attore Francesco Di Leva.

In locandina il palinsesto completo dell'8 aprile: