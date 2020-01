"Il 2020 sarà un anno ricco". Esaurita l'esperienza come direttore del Teatro Trianon, Nino D'Angelo torna in studio di registrazione e non solo. "Uscirà un mio libro - annuncia l'artista - dal titolo 'Il poeta che non sa parlare'. Si tratta di un progetto legato a doppio filo a un nuovo disco, un'antologia, che conterrà alcuni miei brani che il grande pubblico non conosce. Farò in modo che possano arrivare a tutti".