Nino D'Angelo, il "Concerto 6.0" in tour nei teatri

"Sarà una grande festa popolare dove divertirci insieme”: così Nino D’Angelo presentando il suo nuovo tour teatrale, “Il Concerto 6.0”.

Lo scorso 24 giugno è iniziata la grande festa di compleanno per i suoi 60 anni con il maxi concerto allo stadio San Paolo di Napoli. Adesso è in programma un tour che toccherà anche alcune città straniere.

La prima parte della tournée debutterà il 5 ottobre da Milano (Teatro degli Arcimboldi) e proseguirà il 6 a Reggio Emilia (PalaBigi), il 7 a Torino (Teatro Colosseo). Dopo due date in Germania, il 14 a Leverkusen (Mph Arena) e il 15 a Stoccarda (Ostermann Arena), si continuerà in Italia: il 19 a Cosenza (Teatro Rendano), e il 21 a Roma (Auditorium Conciliazione). A novembre D’Angelo sarà in Sicilia per una tappa a Catania, il 24 (Teatro Metropolitan) e il giorno dopo a Palermo (Teatro Golden).

Nel 2018, al via la seconda parte del tour. Il 16 febbraio l'artista sarà al Teatro Tenda Palapartenope di Napoli. La tournée toccherà anche Zurigo (10 febbraio, al Volkshaus).