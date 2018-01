Nino D'Angelo ricorda Roberta Olivieri, la sua "fidanzata" in tanti film

Roberta Olivieri è nata a Roma nel 1961: ha recitato soprattutto nei B-movies tanto amati negli anni '80. Con Nino D'Angelo ha recitato nei famosissimi "'Nu jeans e 'na maglietta", "Popcorn e patatine", "Giuro che ti amo". La sua carriera cinematografica si esaurisce nel 1988 con "La ragazza del metrò", ambientato a Roma. Da allora Roberta è sparita dai teleschermi ma è rimasta nell'immaginario collettivo dei giovani napoletani come 'la fidanzata perfetta', quella che il caschetto biondo di Nino inseguiva e corteggiava fino all'immancabile lieto fine. Roberta Olivieri è stata dolcemente ricordata da Nino D'Angelo con un post su facebook, suscitando l'immediata reazione di tanti fan dell'attrice e del cantante. "Me la ricordo, è la mitica Roberta Olivieri, bellissima!", "Splendida, mi chiamo così perché mia mamma vide un manifesto all'uscita da un cinema di Aversa", scrive una donna di nome Roberta.



Oggi Roberta Olivieri si è ritirata a vita privata, salvo presentarsi a sorpresa sul palco per un concerto di Nino D'Angelo, due anni fa circa. Ecco come apparve, in gran forma.