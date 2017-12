Nino D'Angelo "6.0", il triplo disco per i fan del 'caschetto biondo'

"6.0" è il nuovo lavoro discografico di Nino D'Angelo, nei negozi e negli store digitale dall'8 dicembre. Si tratta di un triplo album con nove brani inediti (gli ultimi inediti risalivano al 2010), sedici successi e il dvd del concerto-evento che si è tenuto il 24 giugno allo stadio San Paolo. Un concerto memorabile in cui Nino D'Angelo festeggiò i suoi sessant'anni. Un disco "bilancio della mia vita e della mia carriera", come rivela lo stesso cantautore.



Tra i nuovi brani contenuti in "6.0" anche 'Ultrà', una canzone dedicata a Ciro Esposito, il tifoso del Napoli ucciso a Roma nel 2014, arrangiato con Battiato. Nel 2018 ripartirà il tour di Nino D'Angelo: il 16 febbraio sarà al Palapartenope.