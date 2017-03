L'annuncio di Nino D'Angelo: "Concerto allo Stadio San Paolo il 24 giugno"

"Stadio San Paolo di Napoli 24 giugno 2017. Inizia il conto alla rovescia, ecco il manifesto. A breve le prevendite, un abbraccio a tutto il Popolo delle mie canzoni". Così Nino D'Angelo su Facebook.

Il cantante ha pubblicato nei giorni scorsi la locandina del concerto che terrà allo stadio San Paolo per festeggiare i suoi 60 anni. Come ha raccotato in una recente intervista: "Sarà una festa popolare, a partire dal biglietto, che vorrei fosse intorno ai 20 euro, uguale per tutti. Una festa napoletana, verace, una festa di piazza, più grande però. Mi serviva un posto grande, voglio invitare un sacco di amici, il mio pubblico che su Facebook chiamo "la mia gente" e che mi segue con amore, che ha fatto di me l'eccezione che conferma la regola e che, forse, un giomo aiuterà ad abbattere quella regola per dire che si può nascere poveri, a San Pietro a Patiemo, ed arrivare in cima, o quasi".