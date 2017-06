Nino D'Angelo si emoziona presentando il suo concerto "6.0" al San Paolo (VIDEO)

“Sarà un evento imperdibile”, così Nino D’Angelo descrive il concerto in programma il 24 giugno allo Stadio San Paolo, pubblicizzato come “Nino 6.0”. Sessanta sono gli anni che il popolare cantautore napoletano festeggerà in settimana – nato il 21 giugno - e celebrerà poi al San Paolo, nella Curva B che lo ha reso popolare anche tra i tifosi del Napoli. Un concerto (già previsto il sold-out) al quale parteciperanno tanti artisti napoletani (Gragnaniello, Senese, Rocco Hunt e Clementino, Gigi Finizio, Sal Da Vinci), tanti “amici”, come li definisce Nino D’Angelo. "Sarebbe stato bellissimo invitare anche Pino Daniele, ci manca molto", commenta il commenta il cantante durante la presentazione all’Hotel Vesuvio. “Sarà una festa di popolo, un evento che mi emoziona. Credevo che alla mia età emozionarsi fosse difficile, invece capisco ora che le emozioni sono l’ossigeno, chi non si emoziona più è morto. Sono felice”. Il sindaco Luigi de Magistris ha definito Nino D’Angelo “un cantante popolare, un uomo del popolo. Siamo lieti” ha detto il primo cittadino a nome dell’amministrazione, “di aver concesso a un napoletano di questo calibro l’uso del San Paolo. Sarà la sua festa ma soprattutto la festa della città”.