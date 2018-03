Nino D'Angelo e l'annuncio che fa la storia: "Canterò al Bataclan di Parigi"

Si preannuncia uno dei concerti destinati a restare nella storia della musica napoletana quello che Nino D'Angelo terrà al Bataclan di Parigi, l'1 dicembre 2018. Il suo tour "6.0", finora sempre sold out si arricchisce di una nuova, suggestiva tappa, nel teatro simbolo del terrore seminato dall'Isis in Europa. Il caschetto d'oro sarà a Parigi, ma ha annunciato sulla sua pagina facebook (in queste ore sommersa di commenti di fan eccitati) che sarà anche a Londra e a Liegi. Il tour "6.0", inaugurato allo stadio San Paolo il 24 giugno 2017 con un concerto memorabile, prosegue nelle maggiori piazze italiane ed europee.



Nino non si è però espresso sulla partecipazione al concerto in onore di Pino Daniele che si terrà il prossimo 7 giugno allo stadio San Paolo. Finora sono stati invitati big della musica nazionale, neanche un napoletano. "Se mi invitano ci andrò sicuramente", scrive a un fan che gli chiede informazioni.