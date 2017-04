I 60 anni di Nino D'Angelo: grande attesa per il concerto allo Stadio San Paolo

“Il Concerto 6.0”. Questo il nome dello show che Nino D’Angelo porterà in scena allo stadio San Paolo di Napoli sabato 24 giugno per festeggiare il suo sessantesimo compleanno che cade tre giorni prima.

Il palco sarà allestito in quella Curva B tanto cara a D’Angelo. “Ho scelto lo stadio San Paolo perché per questo compleanno ho sentito l’esigenza di avere uno spazio grande, comunque un simbolo della città. Avrei dovuto fare un live in ogni vicolo di Napoli, o nel quartiere dove sono nato e cresciuto, per ringraziare il pubblico che mi segue da tanti anni ormai. Da qui la scelta dello stadio, senza dimenticare che io sono sempre ‘quel ragazzo della Curva B'”.

In quanto alla scaletta, le hit degli anni ’80 - “Nu jeans e na maglietta”, “Maledetto treno”, “Sotto ‘e stelle”) e degli anni ’90 (“Mentecuore”, “Nun te pozzo perdere”, “Carezza luntana” - si uniranno alle canzoni degli anni successivi che hanno visto Nino maturare artisticamente, fino alla “svolta” sociale, etnica, cosi definita dalla critica (“Senza giacca e cravatta””, “Jammo ja’”, “Jesce sole”). Sul palco, infine, previstio spiti a sorpresa.