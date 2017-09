E' morta Nietta Caridei, nota docente ed esperta di italianistica

Si è spenta all'età di 80 anni Nietta Caridei, napoletana esperta di italianistica e di poesia contemporanea.

Caridei ha insegnato in vari ordini e gradi della scuola e tenuto corsi di letteratura per ragazzi al Magistero Suor Orsola Benincasa di Napoli. Esperta di italianistica e di poesia contemporanea, presiede l’Associazione Editoria & Letteratura (già Ԑurisco trova chi ricerca), le Edizioni d’if e ha presieduto il Premio Nazionale di Letteratura i miosotìs. Attualmente fa parte della giuria del Premio Napoli. Ha pubblicato libri di didattica dell’italiano e numerosi testi scolastici. Per la d’if ha editato: Bambole, puffi, pistole, mostri matematici… e altri soggetti fantastici (2009); Registro di poesia #3 (2010); Raccontare le voci di dentro (2011); Cocci d’Amore per una Lingua a Ssentimento in Canio Loguercio – Rocco De Rosa, Amaro Ammore (2013); La baroccaggine di Napoli ovvero la poetica del grottesco nella scrittura di Enzo Moscato in AA.VV., Il diritto alla lingua (per la Fondazione Premio Napoli 2015).