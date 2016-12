Nevicata sul lungomare grazie a Nalbero

1 / 7

continua →

Una nevicata sul lungomare di Napoli, ha salutato il “riposo” di Babbo Natale su Nalbero, dopo che ieri la grande struttura costruita alla Rotonda Diaz per il Natale 2016 ha superato i 100.000 visitatori.

Oggi, Nalbero ha offerto lo spettacolo di Babbo Natale per i bambini: al piano della terrazza, l’icona del Natale nell’immaginario dei più piccoli ha accolto tutti sotto una finta nevicata che ha sfidato il sole di Napoli. Una festa anche per celebrare i record di Nalbero che ieri, nel giorno di Natale, ha raggiunto intorno a mezzogiorno i 100.000 visitatori, di cui circa 32.000 paganti che hanno scelto di salire alle terrazze più in alto.

TUTTE LE ULTIME FOTO PIU' BELLE DI NALBERO