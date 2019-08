Nello Favicchio, da L’Amica Geniale alla 76ma Mostra del Cinema di Venezia.

È originario di Afragola, Nello Favicchio, l'attore che - dopo aver partecipato a L'Amica Geniale - sta vivendo la sua personalissima favola arrivando col film "La scelta" (verrà proiettato oggi 30 agosto) ad essere in concorso a Venezia 76 in I LOVE GAI – GIOVANI AUTORI ITALIANI.



“Sono stato felicissimo di aver vinto il provino per il film breve di Giuseppe Alessio Nuzzo e poi di stare lì sul suo set a Foggia con una delle mie attrici preferite, Cristina Donadio, dove ho avuto l’opportunità e l’onore di farvi un piccolo ruolo. Ma - continua Favicchio - Sono ancora più emozionato sapere che a Venezia in queste ore c’è un altro afragolese, nonché mio idolo, Toni Servillo. E spero un giorno di incontrarlo e lavorarci insieme”. Servillo è sul red carpet con il film di Igort, "5 è il numero perfetto", il cui cast vanta altri interpreti di primo piano, come Carlo Buccirosso e Valeria Golino.



Favicchio, inoltre, è stato nel cast di altri film brevi come "Nun More Maje" di Agostino Fontana, ha partecipato al film breve di Giuseppe Alessio Nuzzo "Il nome che mi hai sempre dato" e a "L’Amica Geniale" di Saverio Costanzo su Rai 1.