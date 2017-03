Navette speciali per Villa Rosebery nel weekend: come visitarla, orari e informazioni

In occasione delle Giornate del Fai, con l’apertura di Villa Rosebery, l'Anm ha istituito la linea 623 per consentire ai cittadini e ai turisti di raggiungere la storica residenza napoletana del Presidente della Repubblica.

L’appuntamento è per sabato 25 e domenica 26 marzo dalle ore 10.00 alle ore 17.00. L’ingresso è riservato, sabato 25 marzo, ai soci Fai e alle scuole solo su prenotazione sul sito www.faiprenotazioni.it; domenica 26 si potrà invece accedere liberamente. L'ultimo ingresso alla villa è previsto alle ore 16.00.

La linea 623 sarà attiva sul percorso Piazza Di Giacomo (capolinea) – via Posillipo – via F. Russo/Villa Rosebery e ritorno.

Prima partenza alle ore 09:45

Ultima partenza alle ore 16:30

La frequenza delle corse è di circa 15 minuti

La linea potrà essere utilizzata con biglietti ordinari di corsa singola (1 Euro), integrati 90’ (TIC da 1,5 Euro), abbonamenti e altre tipologie di titoli di viaggio con validità corrente. Sarà possibile acquistare anche a bordo il biglietto di corsa singola al prezzo maggiorato di € 1.50.



LE INDICAZIONI - Per raggiungere Villa Rosebery:



• Da Mergellina – Stazione M2: raggiungere v. G. Bruno per utilizzare la linea 140, scendere a p. di Giacomo e prendere la linea 623

• Dal Vomero: utilizzare linea C31 fino a piazzetta Marechiaro, prendere la linea 140 e a p. di Giacomo servirsi della linea 623

• Da piazza Garibaldi: utilizzare la Metro linea 2 fino a Mergellina; a via Giordano Bruno prendere la linea 140 fino a p. di Giacomo ed usufruire della linea 623.

• Da Pozzuoli: Metro linea 2 fino a Mergellina, utilizzare la linea 140 da via Giordano Bruno fino a p. di Giacomo ed usufruire della linea 623.



In caso di grande affluenza, gli ingressi potrebbero essere sospesi prima dell'orario di chiusura.