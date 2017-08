A Napoli un Natale da fiaba: casting per attori e attrici

Sarà un Natale da favola quello che quest’anno arriverà a Napoli. Già fiabesca di suo, con i tre castelli che rendono ancora più fantastica la città, con le storie e le leggende che riecheggiano nei vicoli e nelle stradine del centro storico, e vengono tramandate di generazione in generazione, Partenope diventerà proscenio del più grande evento sul mondo delle favole.

Non è uno spettacolo teatrale ma la riproduzione del mondo incantato che ha scandito l’infanzia degli adulti e ora viene scoperto dai bambini. Cappuccetto Rosso, I tre porcellini, La bella addormentata nel bosco e tanti altri personaggi, si muoveranno nei loro mondi, tra le scenografie che diventeranno anche pareti per un pubblico non spettatore ma protagonista, coinvolto nelle scene fantastiche.

Intanto, il progetto coinvolge le attrici e gli attori di Napoli, dai 18 ai 50 anni. Tutti attesi ai casting. Per partecipare, bisogna inviare candidatura con curriculum e relativa foto all’indirizzo: casting@lovestudio.it.