Un Natale in grande stile: l'elenco degli eventi a Napoli

Tutti gli eventi in programma tra dicembre e gennaio a Napoli.

GRANDI EVENTI



Il 5 gennaio 'Sanità Tà Tà', notte bianca nel Rione Sanità con concerti, street food, esibizioni comiche

Il 6 gennaio concerto di Franco Ricciardi a Scampia

Dal 9 dicembre Palazzo San Giacomo 'Porte aperte'

Fino al 7 gennaio nell'Ippodromo di Agnano 'Jostra, l'altro Natale'

Fino al 17 dicembre, Mostra d'Oltremare: 'Brick live' con i mattoncini Lego

MOSTRE

Fino al 20/1 "Sguardi non indifferenti" nella Casa dell'Annunziata

Fino all'11/3 Luce/Immaginario a Napoli nel Convento di San Domenico

Fino al 28/1 Genesi - mostra fotografica di Sebastiao Salgado al PAN

Fino al 18/12 Natura Altera di Pina Inferrera al Pan (arte contemporanea)

Fino all'8/1 Passaggi - 20 dipinti di Paolo La Motta al PAN

Dal 21/12 al 7/1 mostra fotografica "Resistenze" al PAN

Fino al 18/12 mostra su Antonio Ligabue al Mascio Angioino

A Castel dell'Ovo 'Postcards from paradise', venti opere di Silvia Papas

Dal 16/12 al 6/1 Re-Garder. Mostra fotografica di Libero De Cunzo al Castel dell'Ovo

In Villa Floridiana 'Incantesimi' - suggestioni con Harry Potter

Al Museo Mineralogico 'Massimo Latte - Mistica della materia'

Basilica Santo Spirito in via Toledo, fino al 28/1: L'esercito di Terracotta

Basilica San Giovanni Maggiore fino al 25/2 Van Gogh Immersive Experience

Hotel Mediterraneo 'Christmas endless nights' di Ana da Luz

Chiesa di Santa Marta fino all'8 gennaio: mostra presepiale

Palazzo Zevallos fino all'8 aprile. Mostra 'Da De Nittis a Gemito'

Al Mann fino al 25/3 'I Longobardi'

In Villa Pignatelli fino al 7 gennaio 'World Press Photo'