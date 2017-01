"Napoli Signora": in tv l’altra faccia di una città

Andrà in onda questa sera alle 21,05 su Rai Storia "Napoli Signora", la Napoli del passato rievocata da Raffaele La Capria, partenopeo doc innamorato della sua città, ma da sempre fortemente critico verso ogni messinscena della “napoletanità”, e da un celebre napoletano d’adozione come Renzo Arbore, showman foggiano che frequentandone l’Università tra gli anni ’50 e ‘60 fu segnato per sempre dalla vitalità musicale e artistica della città e dall’incontro con talenti come Roberto Murolo e Renato Carosone.

Non mancherà una chiacchierata nel coloratissimo salotto di casa Arbore che ripercorre le vicende della città dal dopoguerra ad oggi, accompagnando le parole con le immagini dell'archivio di Rai Teche.