Il Napoli ha il suo nuovo inno

COMUNICATO STAMPA EDEN il loro secondo singolo "INNO DEL NAPOLI" "Inno del Napoli" uscirà il 10 marzo, in tutte le principali piattaforme digitali , il secondo singolo degli Eden "inno del Napoli", cantautori campani che hanno già pubblicato il singolo dance "Sweet Dance" in svariate versioni con l'etichetta "Italian Way". L’uscita del disco che prevede l'uscita del videoclip ufficiale a marzo sarà promozionata oltre che sui social anche nelle radio e sta riscuotendo già ampi consensi. Il tema del calcio e la dedica al tifoso Ciro Esposito, ucciso a Roma, sarà il fulcro della produzione discografica in quanto parte del ricavato dal download del pezzo andrà in beneficenza all'associazione Ciro Vive" di Antonella Leardi, madre di Ciro. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook: https://www.facebook.com/duoeden/